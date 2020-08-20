Topuk’ta mesai başladı
Samandıra'dan sonra yeni sezon hazırlıkları için Düzce'deki Topuk Yaylası'na geçen Fenerbahçe, dünü çift idman yaptı.
GÖZLER THIAM'DA
Son transfer Mame Thiam, dün Topuk Yaylası'nda ilgi odağıydı. Çalışmalar sırasındaki hırsıyla dikkat çeken ve yeni takım arkadaşlarının yakından ilgilendiği Senegalli yıldız, istasyon çalışmalarında da kondisyoner Pantelis Pantelopoulos tarafından tam puan aldı.
TEK EKSİKLE GELDİLER
Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'ndadevam edecek F.Bahçe'nin dünkü idmanında tek eksik vardı. Teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Allahyar, Düzce'deki kampa götürülmedi. Bu arada kaleci antrenörü Klopp'un da Topuk'da yer almadığı öğrenildi.
- 20.8.2020
- Jose Sosa 21.30’da İstanbul’da olacak
- Sinan Gümüş Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları
- Mustafa Cengiz: Cumhurbaşkanımız'a Türk sporu adına teşekkür ederim
- Canlı yayında duyurdu! "Beşiktaş Modeste transferinde sona yaklaştı"
- "Beşiktaş'ın Mensah'ı 19.05'te açıklaması Galatasaray'ın büyüklüğünü gösteriyor"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Topuk’ta mesai başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.