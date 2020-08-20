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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Topuk’ta mesai başladı

Topuk’ta mesai başladı

Samandıra'dan sonra hazırlıkları için 'deki 'na geçen , dünü çift idman yaptı.

Samandıra'dan sonra hazırlıkları için 'deki 'na geçen , dünü çift idman yaptı. Sabah basına açık gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet, pas ve top kapma, dayanıklılık ve taktik çalışma yapan sarı-lacivertliler, akşam da hafif tempoda bir idmanla günü tamamladı. Yeni transferlerden Filip Novak salonda çalışmalarını sürdürürken, , Mert Hakan Yandaş, ve takımla antrenmanda yer aldı.

GÖZLER THIAM'DA
Son Mame Thiam, dün Topuk Yaylası'nda ilgi odağıydı. Çalışmalar sırasındaki hırsıyla dikkat çeken ve yeni takım arkadaşlarının yakından ilgilendiği Senegalli yıldız, istasyon çalışmalarında da kondisyoner Pantelis Pantelopoulos tarafından tam puan aldı.

TEK EKSİKLE GELDİLER
Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'ndadevam edecek F.Bahçe'nin dünkü idmanında tek eksik vardı. Teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Allahyar, Düzce'deki kampa götürülmedi. Bu arada kaleci antrenörü Klopp'un da Topuk'da yer almadığı öğrenildi.
  1. 20.8.2020
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