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20 Ağustos 2020, Perşembe
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'ten o iddialara yanıt

Garry Rodrigues'ten o iddialara yanıt

, 'a olacağı iddialarına net bir yanıt verdi.

, 'a olacağı iddialarına net bir yanıt verdi. İdmanlardaki hırsıyla teknik heyetin gözüne girmeye çalışan yıldız futbolcu, bir yıl daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu 'den ayrılmayacağını söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, "Kariyerime 'de devam edeceğim. Burada yapmak istediklerim var" ifadelerini kullandı.
  1. 20.8.2020
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