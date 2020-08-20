Fenerbahçe Muriqi hakkındaki transfer haberlerini yalanladı

Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriqi için Lazio ile anlaşamya varıldığı şeklinde çıkan transfer haberlerini KAP'a yaptığı açıklamayla yalanladı.

İşte o açıklama:

SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir. Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır.

Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.