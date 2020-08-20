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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den resmi Muriqi açıklaması!

Muriqi hakkındaki haberlerini yalanladı

Fenerbahçe Muriqi hakkındaki transfer haberlerini yalanladı

Kulübü, transferi konusunda Lazio ile para ve takas karşılığı anlaşmaya varıldığı şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Sarı-lacivertli kulüp, bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerektiğini 'a bildirdi.

Kulübü, için Lazio ile anlaşamya varıldığı şeklinde çıkan haberlerini 'a yaptığı açıklamayla yalanladı.

İşte o açıklama:

SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir. Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında 'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır.

Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

  1. 20.08.2020
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