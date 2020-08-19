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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin yeni transferi geliyor! İşte iniş saati

Son dakika: 21.30’da ’da olacak

Son dakika: Jose Sosa 21.30’da İstanbul’da olacak

Son dakika haberine göre; ’nin yeni transferi 21.30’da ’nda olacak.

'nin yeni transferi , bu akşam 21.30'da 'nda olacak. Arjantinli oyuncu Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydi.

Jose Sosa 21.30’da İstanbul’da olacak

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 20:14
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