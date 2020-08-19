Son dakika: Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika: 'ya sevk edildi

Son dakika: Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberine göre; , İstanbulspor ile oynanan özel karşılaşmadaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle ’ya sevk edildi.

, 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile oynanan özel karşılaşmadaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle 'na () sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 20:22
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