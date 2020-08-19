Son dakika: Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynanan özel karşılaşmadaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.
Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile oynanan özel karşılaşmadaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 20:22
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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