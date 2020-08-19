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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Lemos yattı!

Lemos yattı!

Stoper adayları listesine bir süre önce da girmişti. , 24 yaşındaki stoper için 'a fiyat sormuştu. bu için 3 milyon euro istedi.

Stoper adayları listesine bir süre önce da girmişti. , 24 yaşındaki stoper için 'a fiyat sormuştu. bu için 3 milyon euro istedi. Bu rakamı yüksek bulan sarı-lacivertliler, Lemos defterini tamamen kapattı.
  1. 19.8.2020
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