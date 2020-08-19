Lazio’lu Bastos cepte bekliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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’lu cepte bekliyor

Lazio’lu Bastos cepte bekliyor

, bir süre önce 'lu için teklifte bulunmuştu. İtalyan ekibi ve Angolalı stoper ile büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertliler bu transferi için bekletiyor.

, bir süre önce 'lu için teklifte bulunmuştu. İtalyan ekibi ve Angolalı stoper ile büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertliler bu transferi için bekletiyor. Fenerbahçe yönetiminin Godin konusunda anlaşma sağlanamazsa Bastos'a imza attıracağı gelen haberler arasında.
  1. 19.8.2020
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