Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Koç'u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Koç, kabulde Başkan Erdoğan'a yeni sezon formalarını takdim etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Ali Koç tarafından Başkan Erdoğan'a 2020-2021 sezonu Fenerbahçe formaları takdim edildi.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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