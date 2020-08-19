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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Başkan 'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Koç'u kabul etti

Başkan , Başkanı 'u 'nde kabul etti. Başkan Koç, kabulde Başkan Erdoğan'a yeni sezon formalarını takdim etti.

Başkan , Başkanı 'u kabul etti.

'nde gerçekleşen kabulde Ali Koç tarafından Başkan Erdoğan'a 2020-2021 sezonu Fenerbahçe formaları takdim edildi.

  1. 19.08.2020
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