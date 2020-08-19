5 transfer ‘0’ bonservis - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe 5 transfer ‘0’ bonservis

5 ‘0’ bonservis

5 transfer ‘0’ bonservis

öncesi kadrosuna , , , Novak ve Thiam'ı katan , 5 oyuncu için de bonservis bedeli ödemedi.

öncesi kadrosuna , , , Novak ve Thiam'ı katan , 5 oyuncu için de bonservis bedeli ödemedi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerin yalnızca bonservisine 16.5 milyon euro ödemişti.
  1. 19.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

5 transfer ‘0’ bonservis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA