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18 Ağustos 2020, Salı
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İlk şampiyonluk atletlerden geldi

İlk şampiyonluk atletlerden geldi

'de düzenlenen U20 'nde zafere uzanan taraf oldu.

'de düzenlenen U20 'nde zafere uzanan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde 162.5 puanla Belediye ve Belediye'yi geride bırakan Kanarya; kadınlarda da 123 puanla ve Belediye'nin önünde zirveye çıkmayı başardı.
  1. 18.8.2020
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