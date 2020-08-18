12. adamdan mesaj var: Gustavo’yu satma başkan - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe 12. adamdan mesaj var: Gustavo’yu satma başkan

12. adamdan mesaj var: Gustavo’yu satma başkan

12. adamdan mesaj var: Gustavo’yu satma başkan

'un ısrarla kadrosuna katmak istediği için taraftarları ayaklandı!

'un ısrarla kadrosuna katmak istediği için taraftarları ayaklandı! Fransız ekibinin son olarak 8.5 milyon euro bonservis önerdiği 33 yaşındaki orta sahanın satılmasına karşı çıkan 12. adam, sosyal medyadan yönetime mesaj gönderdi. "Gustavo'yu satma başkan" tweetlerinin yanı sıra birçok taraftar, Brezilyalı oyuncunun yerinin doldurulamayacağını savundu. Çok az sayıda Fenerbahçe taraftarı da Sambacı'nın konuşulan bedellere satılmasının kulübe katkı sağlayacağını yazdı.
  1. 18.8.2020
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