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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de!

Mame Thiam Fenerbahçe'de!

Transferde fırtına gibi eserek şov yapan Fenerbahçe, forvet takviyesi de gerçekleştirdi. Vedat Muriç'in Lazio'ya satılması halinde iki santrfor alacak olan Sarı Kanarya, ilk hamleyi yaptı ve 'ı renklerine kattı.

Başkan dün 'ta bir otelde Senegalli golcü futbolcu ile bir saat boyunca görüştü. Bu görüşmede menajer ve yönetici Selahattin Baki de yer aldı.

BUGÜN YA DA YARIN İMZA
Başkan Koç ayrıldıktan sonra geride kalan grup bir saat daha konuştu ve 1.85 boyundaki futbolcu ile küçük pürüzler dışında anlaşma sağlandı. Ardından Thiam', kendi ekibiyle uzun bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Başırılı futbolcunun bugün ya da yarın resmi olarak sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklanması bekleniyor. 'ya bu için kaleci 'in takas olarak verileceği dile getiriliyor.

ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM
Mame Thiam, 'yi benimsemiş durumda. Müslüman olan Thiam, Müslüman olan bir ülkede futbol oynadığı için mutlu. 'ı çok sevdiğini belirten Thiam, "Cumhurbaşkanı ile tanışma fırsatım oldu. Çok iyi bir insan ve Senegal'de çok sevilen bir lider" demişti.

  1. 17.8.2020
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