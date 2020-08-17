Mame Thiam Fenerbahçe'de!
Transferde fırtına gibi eserek şov yapan Fenerbahçe, forvet takviyesi de gerçekleştirdi. Vedat Muriç'in Lazio'ya satılması halinde iki santrfor alacak olan Sarı Kanarya, ilk hamleyi yaptı ve Mame Thiam'ı renklerine kattı.
Başkan Ali Koç dün Beşiktaş'ta bir otelde Senegalli golcü futbolcu ile bir saat boyunca görüştü. Bu görüşmede menajer Ahmet Bulut ve yönetici Selahattin Baki de yer aldı.
BUGÜN YA DA YARIN İMZA
Başkan Koç ayrıldıktan sonra geride kalan grup bir saat daha konuştu ve 1.85 boyundaki futbolcu ile küçük pürüzler dışında anlaşma sağlandı. Ardından Thiam', kendi ekibiyle uzun bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Başırılı futbolcunun bugün ya da yarın resmi olarak sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklanması bekleniyor. Kasımpaşa'ya bu transfer için kaleci Harun Tekin'in takas olarak verileceği dile getiriliyor.
ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM
Mame Thiam, Türkiye'yi benimsemiş durumda. Müslüman olan Thiam, Müslüman olan bir ülkede futbol oynadığı için mutlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Thiam, "Cumhurbaşkanı ile tanışma fırsatım oldu. Çok iyi bir insan ve Senegal'de çok sevilen bir lider" demişti.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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