Mame Thiam Fenerbahçe'de!

Başkan Ali Koç dün Beşiktaş'ta bir otelde Senegalli golcü futbolcu ile bir saat boyunca görüştü. Bu görüşmede menajer Ahmet Bulut ve yönetici Selahattin Baki de yer aldı.



BUGÜN YA DA YARIN İMZA

Başkan Koç ayrıldıktan sonra geride kalan grup bir saat daha konuştu ve 1.85 boyundaki futbolcu ile küçük pürüzler dışında anlaşma sağlandı. Ardından Thiam', kendi ekibiyle uzun bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Başırılı futbolcunun bugün ya da yarın resmi olarak sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklanması bekleniyor. Kasımpaşa'ya bu transfer için kaleci Harun Tekin'in takas olarak verileceği dile getiriliyor.



ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM

Mame Thiam, Türkiye'yi benimsemiş durumda. Müslüman olan Thiam, Müslüman olan bir ülkede futbol oynadığı için mutlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Thiam, "Cumhurbaşkanı ile tanışma fırsatım oldu. Çok iyi bir insan ve Senegal'de çok sevilen bir lider" demişti.