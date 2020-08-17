Fenerbahçe'nin transferini açıkladı! Yıldız oyuncu...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak TRT Spor'a konuştu. Altınparmak, Harun Tekin ve Deniz Türüç'ün gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Altıparmak'ın konuşmasından satır başları:

"Geçen sene sezonu iyi bitiren bir Kasımpaşa vardı. İyi bir kadromuz var. Amacımız iyi transferler yaparak lige damga vuracak takım yaratmak. Geldiğimizden beri bunun için çalışıyoruz. İyi çalışacağız."

"MAME 'FENERBAHÇE'YE GİTTİ' DİYEBİLİRİZ"

"Harun Tekin ve Deniz Türüç gündemimizde yok. Oyuncuya dayalı takım değiliz. Mame Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda böyle bir şey kararlaştırıldı. Mame 'Fenerbahçe'ye gitti' diyebiliriz."