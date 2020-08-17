Fenerbahçe'nin transferini açıkladı! Yıldız oyuncu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin transferini açıkladı! Yıldız oyuncu...

'nin transferini açıkladı! Yıldız oyuncu...

Fenerbahçe'nin transferini açıkladı! Yıldız oyuncu...

Yeni sezon çalışmalarına hızla devam eden , kadrosuna 5 oyuncu takviye etmişti. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'dan 'ı da isterken; lacivert-beyazlıların teknik direktörü bu transfere ilişkin konuştu. Altıparmak, "Mame Thiam %99 Fenerbahçe'ye oldu. Anlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü TRT Spor'a konuştu. Altınparmak, ve Deniz Türüç'ün gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Altıparmak'ın konuşmasından satır başları:

"Geçen sene sezonu iyi bitiren bir Kasımpaşa vardı. İyi bir kadromuz var. Amacımız iyi transferler yaparak lige damga vuracak takım yaratmak. Geldiğimizden beri bunun için çalışıyoruz. İyi çalışacağız."

"MAME 'FENERBAHÇE'YE GİTTİ' DİYEBİLİRİZ"

"Harun Tekin ve Deniz Türüç gündemimizde yok. Oyuncuya dayalı takım değiliz. yüzde 99 'ye oldu. Her konuda anlaşma sağlandı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda böyle bir şey kararlaştırıldı. Mame 'Fenerbahçe'ye gitti' diyebiliriz."

  1. 17.08.2020
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