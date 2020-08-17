Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'le yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Garry Rodrigues'le yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

'de 'le yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'le yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

'nin büyük umutlarla Arabistan ligi ekiplerinden 'dan 2 yıllığına kiraladığı , performansıyla beklentilerin altında kaldı. Sarı-lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol kanat için Yunan ekibi 'un devreye girdiği ve Fenerbahçe'nin de transferde zorluk çıkarmayacağı ifade edildi.

Yeşil Burun Adalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran takımı ile temasa geçen Yunan kulübü anlaşılması halinde futbolcuyu etmek istiyor.

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK
Rodrigues'in maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-lacivertlilerin futbolcu ve kulübüne zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

1 YIL DAHA KİRALIK ANLAŞMASI VAR
'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.


  1. 17.08.2020
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