Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'le yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Arabistan ligi ekiplerinden Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Sarı-lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol kanat için Yunan ekibi Olympiakos'un devreye girdiği ve Fenerbahçe'nin de transferde zorluk çıkarmayacağı ifade edildi.
Yeşil Burun Adalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan takımı Al Ittihad ile temasa geçen Yunan kulübü Olympiakos anlaşılması halinde futbolcuyu transfer etmek istiyor.
FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK
Rodrigues'in maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-lacivertlilerin futbolcu ve kulübüne zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.
1 YIL DAHA KİRALIK ANLAŞMASI VAR
Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.
- 17.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'le yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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