Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'le yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Yeşil Burun Adalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan takımı Al Ittihad ile temasa geçen Yunan kulübü Olympiakos anlaşılması halinde futbolcuyu transfer etmek istiyor.



FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Rodrigues'in maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-lacivertlilerin futbolcu ve kulübüne zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

1 YIL DAHA KİRALIK ANLAŞMASI VAR

Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.



