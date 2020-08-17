Fenerbahçe Kosovalı 10 numara Blend Baftiu ile görüşüyor!
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de 10 numara arayışları sürerken, gündeme sürpriz bir siim geldi. Sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki Kosovalı milli oyuncu Blend Baftiu ile ilgilendiği ve görüşmelere başladığı öğrenildi.
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, 10 numara mevkisi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Genç isimle büyük ölçüde el sıkışan Kanarya'nın, oyuncunun kulübü Ballkani ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Blend Baftiu'nun adı Fenerbahçe dışında Rapid Wien ile de anılıyor.
Ballkani ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Baftiu, geçen sezon Kosova Süper Ligi'nde 34 maçta 20 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.
- 17.08.2020
- Güncelleme: 17.08.2020 22:54
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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