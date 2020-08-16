Varsa yoksa Visca

Kanarya, geçtiğimiz sezonlardan bu yana kadrosuna katmayı hedeflediği Edin Visca'dan vazgeçmiyor. Fenerbahçe, Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Boşnak kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin Miha Zajc'ı bu transferde kullanmak istediği belirtiliyor.