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16 Ağustos 2020, Pazar
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Varsa yoksa Visca

Varsa yoksa Visca

Kanarya, geçtiğimiz sezonlardan bu yana kadrosuna katmayı hedeflediği 'dan vazgeçmiyor. , ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Boşnak kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor. 'ı bu transferde kullanmak istediği belirtiliyor.

Kanarya, geçtiğimiz sezonlardan bu yana kadrosuna katmayı hedeflediği 'dan vazgeçmiyor. , ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Boşnak kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor. 'ı bu transferde kullanmak istediği belirtiliyor.

  1. 16.8.2020
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