Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!
Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe teknik heyetinde katılımı sonrası eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmaları sürdürüyor. Özellikle stoper ve forvet için alternatif isimlerin üzerinde duran Fenerbahçe, kanat ve orta saha da bakıyor. Son dakika transfer haberine göre; Visca, Perotti, Valencia, Remy Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
EDIN VISCA
Fenerbahçe, Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor. Takasta ismi geçen futbolcular ise Ozan Tufan ve Miha Zajc...
PEROTTI
Roma ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde duyurmanın planlarını yapıyor. 4 yıldır Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 17 Ağustos'ta İstanbul'a gelip, bir gün sonra da Topuk Yaylası'ndaki kampta yer alması bekleniyor.
MAURICIO LEMOS
Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği İspanyol kulübü Las Palmas'ın Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'un önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
SUBOTIC
Bu sezon Union Berlin ile 23 maça çıkan Sırp stoper, corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası daha az kullanılmaya başlanmıştı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtiliyor.
HENRY ONYEKURU
Henry Onyekuru için Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'tan flaş bir talep geldi. Hırvat teknik adam, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı yıldızdan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu.
LOIC REMY
33 yaşındaki forvetin sarı-lacivertlilerle anlaşabileceği ileri sürüldü. Kanarya'nın tecrübeli golcüye iki senelik sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi.
LIVAJA
Fenerbahçe, Hırvat oyuncu için ilk teklifini yapmış durumda. Sarı-lacivertliler'in AEK'ya 2.5 milyon Euro önerdiği fakat Yunan ekibi tarafından bu bedelin yetersiz görüldüğü ve söz konusu teklifin reddedileceği aktarıldı.
ALPARSLAN ÖZTÜRK
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Alpraslan Öztürk için görüşmeler sürüyor. Kısa süre içerisinde Alparslan Öztürk'ün Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.
BAPTISTAO
Fenerbahçe, yıldız forveti Vedat Muriqi'nin alternatifini buldu. Brezilyalı Baptistao Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
ENNER VALENCIA
Vedat Muriqi'in yerine gelecek isim için çalışmalara başladı. Bulut, son olarak Meksika'da Tigres forması giyen Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın transfer edilmesini istedi. 30 yaşındaki golcünün ismi uzun süredir Galatasaray'la da anılıyordu.
- 16.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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