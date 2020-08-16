Isla'nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma
Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın yeni adresi belli oldu. Deneyimli sağ bek, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın yeni kulübü belli oldu. İspanya'dan Real Betis ve Arjantin'den Boca Juniors'un istediği Şilili futbolcu, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile anlaşmaya vardı.
32 yaşındaki sağ bek oyuncusu, kısa sürede kendisini 2 yıllığına Flamengo'ya bağlayacak olan imzayı atacak. Fenerbahçe'de toplamda 91 resmi maça çıkan Isla, gol atma başarısı gösteremezken 13 asist yaptı.
- 16.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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