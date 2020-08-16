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16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Isla'nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma

Isla'nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma

Isla'nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma

'den ayrılan Mauricio Isla'nın yeni adresi belli oldu. Deneyimli sağ bek, ekiplerinden ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Sezonun bitimine kısa bir süre kala 'den ayrılan Mauricio Isla'nın yeni kulübü belli oldu. 'dan ve Arjantin'den 'un istediği Şilili futbolcu, ekiplerinden ile anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki sağ bek oyuncusu, kısa sürede kendisini 2 yıllığına Flamengo'ya bağlayacak olan imzayı atacak. Fenerbahçe'de toplamda 91 resmi maça çıkan Isla, gol atma başarısı gösteremezken 13 asist yaptı.

  1. 16.08.2020
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