İlk sınavda farklı tarife

22. dakikada Serdar Aziz, 37'de Vedat Muriç, 53'te Alper Potuk'un penaltı, 73'te de Mevlüt Erdinç'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, her iki yarıda da farklı 11'lerle sahaya çıktı. Karşılaşmaya kalede Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar, Caner, Ozan, Luiz Gustavo, Deniz, Mert, Ferdi ve Muriç ile başlayan Kanarya, ikinci 45'te de Harun, Murat, Zanka, Sadık, Dirar, Tolgay, Jailson, Alper, İsmail, Rodrigues ve Mevlüt ile sahaya çıktı. Rodrigues, Deniz, Gustavo, Mert Hakan ve Ozan Tufan, performanslarıyla günün öne çıkan isimleri oldu. İki gün izin yapacak olan sarı-lacivertli futbolcular, 18 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda toplanacak.