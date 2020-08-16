İlk sınavda farklı tarife
Teknik direktör Erol Bulut ve yeni transferi ile ilk hazırlık sınavına çıkan Fenerbahçe, TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'a şans tanımadı.
22. dakikada Serdar Aziz, 37'de Vedat Muriç, 53'te Alper Potuk'un penaltı, 73'te de Mevlüt Erdinç'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, her iki yarıda da farklı 11'lerle sahaya çıktı. Karşılaşmaya kalede Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar, Caner, Ozan, Luiz Gustavo, Deniz, Mert, Ferdi ve Muriç ile başlayan Kanarya, ikinci 45'te de Harun, Murat, Zanka, Sadık, Dirar, Tolgay, Jailson, Alper, İsmail, Rodrigues ve Mevlüt ile sahaya çıktı. Rodrigues, Deniz, Gustavo, Mert Hakan ve Ozan Tufan, performanslarıyla günün öne çıkan isimleri oldu. İki gün izin yapacak olan sarı-lacivertli futbolcular, 18 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda toplanacak.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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