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16 Ağustos 2020, Pazar
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İlk sınavda farklı tarife

İlk sınavda farklı tarife

Teknik direktör Erol Bulut ve yeni transferi ile ilk hazırlık sınavına çıkan , 1. Lig takımlarından İstanbulspor'a şans tanımadı.

22. dakikada , 37'de Vedat Muriç, 53'te 'un penaltı, 73'te de 'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, her iki yarıda da farklı 11'lerle sahaya çıktı. Karşılaşmaya kalede Altay, , Zanka, Serdar, Caner, Ozan, Luiz Gustavo, Deniz, Mert, Ferdi ve Muriç ile başlayan Kanarya, ikinci 45'te de Harun, Murat, Zanka, Sadık, Dirar, Tolgay, Jailson, Alper, İsmail, Rodrigues ve Mevlüt ile sahaya çıktı. Rodrigues, Deniz, Gustavo, Mert Hakan ve , performanslarıyla günün öne çıkan isimleri oldu. İki gün izin yapacak olan sarı-lacivertli futbolcular, 18 Ağustos'ta 'nda toplanacak.

  1. 16.8.2020
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