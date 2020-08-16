Fenerbahçe'den Mame Thiam harekatı! İstanbul'da transfer görüşmesi

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Vedat Muriqi'nin geleceğinin belirsizliğini koruması ve Mevlüt Erdinç'in geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalması sebebiyle golcü transferine yönelen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki hücum oyuncusu için görüşmelere başladı.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertli kurmaylar, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam ile bir otelde bir araya geldi. Thiam, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı.



