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16 Ağustos 2020, Pazar
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'den harekatı! 'da görüşmesi

Fenerbahçe'den Mame Thiam harekatı! İstanbul'da transfer görüşmesi

Transferin hızlı takımı 'den hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon 'da başarılı bir grafik çizen hücum oyuncusu ile 'da görüşmesi gerçekleştirdi.

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına hız veren , santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Vedat Muriqi'nin geleceğinin belirsizliğini koruması ve 'in geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalması sebebiyle golcü transferine yönelen sarı-lacivertliler, aradığı ismi 'de buldu. Fenerbahçe, 'nın 27 yaşındaki hücum oyuncusu için görüşmelere başladı.

Spor'un haberine göre, sarı-lacivertli kurmaylar, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü ile bir otelde bir araya geldi. Thiam, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı.

  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 18:32
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