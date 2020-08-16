Fenerbahçe'den Mame Thiam harekatı! İstanbul'da transfer görüşmesi
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da başarılı bir grafik çizen hücum oyuncusu Mame Thiam ile İstanbul'da transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Vedat Muriqi'nin geleceğinin belirsizliğini koruması ve Mevlüt Erdinç'in geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalması sebebiyle golcü transferine yönelen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki hücum oyuncusu için görüşmelere başladı.
TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertli kurmaylar, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam ile bir otelde bir araya geldi. Thiam, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 18:32
- Golcü oyuncu açıkladı! "Beşiktaş'tan teklif bekliyorum"
- Fenerbahçe'den Mame Thiam harekatı! İstanbul'da transfer görüşmesi
- Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah İstanbul'a geliyor
- Son dakika: Beşiktaş'ta hedef Nikola Kalinic
- Sevilla - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Mame Thiam harekatı! İstanbul'da transfer görüşmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.