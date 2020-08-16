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16 Ağustos 2020, Pazar
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’tan müthiş haber

CAS’tan müthiş haber

Giuliano'nun 'a satışından 6.2 milyon euro'luk taksidi alamayan , 'ne () başvurmuştu. CAS'ta önceki gün görülen davada sarı-lacivertlilerin haklı bulunduğu ve 6.2 milyon euro'nun ödenmesi gerektiği hükmedildi.

Giuliano'nun 'a satışından 6.2 milyon euro'luk taksidi alamayan , 'ne () başvurmuştu. CAS'ta önceki gün görülen davada sarı-lacivertlilerin haklı bulunduğu ve 6.2 milyon euro'nun ödenmesi gerektiği hükmedildi. Bu paranın ödenmemesi halinde Arap ekibinin daha fazla faiz veya transfer yasağı ile karşı karşıya kalması bekleniyor.

  1. 16.8.2020
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