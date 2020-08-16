CAS’tan müthiş haber
Giuliano'nun Al Nassr'a satışından 6.2 milyon euro'luk taksidi alamayan Fenerbahçe, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu. CAS'ta önceki gün görülen davada sarı-lacivertlilerin haklı bulunduğu ve 6.2 milyon euro'nun ödenmesi gerektiği hükmedildi.
Giuliano'nun Al Nassr'a satışından 6.2 milyon euro'luk taksidi alamayan Fenerbahçe, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu. CAS'ta önceki gün görülen davada sarı-lacivertlilerin haklı bulunduğu ve 6.2 milyon euro'nun ödenmesi gerektiği hükmedildi. Bu paranın ödenmemesi halinde Arap ekibinin daha fazla faiz veya transfer yasağı ile karşı karşıya kalması bekleniyor.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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