CAS’tan müthiş haber

Giuliano'nun Al Nassr'a satışından 6.2 milyon euro'luk taksidi alamayan Fenerbahçe, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu. CAS'ta önceki gün görülen davada sarı-lacivertlilerin haklı bulunduğu ve 6.2 milyon euro'nun ödenmesi gerektiği hükmedildi. Bu paranın ödenmemesi halinde Arap ekibinin daha fazla faiz veya transfer yasağı ile karşı karşıya kalması bekleniyor.