Fenerbahçe transfere doymuyor! Vedat Muriqi'nin parasıyla 2 bomba birden

Transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, büyük oynamaya devam ediyor. Takvim'in haberine göre, sarı- lacivertli kurmaylar Lazio'ya satılması an meselesi olan Vedat Muric'in transferinden gelecek parayı Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru ve Alanyasporlu Bakasetas için kullanacak.

EMRE ONYEKURU'YU BİTİRDİ...

Fenerbahçe'de futbolun başına geçen Emre Belözoğlu'nun Onyekuru ile görüşüp anlaşma sağladığı kulübü Monaco'nun da Nijeryalı futbolcuyu sarı-lacivertlilere satmaya sıcak baktığı belirtildi.







EROL BULUT BAKASETAS'I İSTİYOR

Bakasetas'ı ise eski hocası Erol Bulut'un çok istediği Yunan oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı biliniyor. 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde ise bir miktar indirim bekleniyor.







HEM KALİTE HEM DE DERİNLİK

Fenerbahçe, Alanyaspor kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe bu iki oyuncuyu kadrosunada katması durumunda hem kadro kalitesi ve derinliği ciddi olarak artacak.