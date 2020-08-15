Fenerbahçe transfere doymuyor! Vedat Muriqi'nin parasıyla 2 bomba birden
Fenerbahçe’nin Monaco’dan Onyekuru ve Alanyasporlu Bakasetas ile anlaştığı, Vedat Muriqi’nin transferinden gelecek paranın bu 2 isme ayrıldığı öğrenildi. Vedat’ın satılmasıyla bombalar tek tek patlayacak.
Transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, büyük oynamaya devam ediyor. Takvim'in haberine göre, sarı- lacivertli kurmaylar Lazio'ya satılması an meselesi olan Vedat Muric'in transferinden gelecek parayı Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru ve Alanyasporlu Bakasetas için kullanacak.
EMRE ONYEKURU'YU BİTİRDİ...
Fenerbahçe'de futbolun başına geçen Emre Belözoğlu'nun Onyekuru ile görüşüp anlaşma sağladığı kulübü Monaco'nun da Nijeryalı futbolcuyu sarı-lacivertlilere satmaya sıcak baktığı belirtildi.
EROL BULUT BAKASETAS'I İSTİYOR
Bakasetas'ı ise eski hocası Erol Bulut'un çok istediği Yunan oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı biliniyor. 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde ise bir miktar indirim bekleniyor.
HEM KALİTE HEM DE DERİNLİK
Fenerbahçe, Alanyaspor kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe bu iki oyuncuyu kadrosunada katması durumunda hem kadro kalitesi ve derinliği ciddi olarak artacak.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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