Fenerbahçe transfere doymuyor! Vedat Muriqi'nin parasıyla 2 bomba birden - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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transfere doymuyor! 'nin parasıyla 2 bomba birden

Fenerbahçe transfere doymuyor! Vedat Muriqi'nin parasıyla 2 bomba birden

’nin Monaco’dan Onyekuru ve ile anlaştığı, ’nin transferinden gelecek paranın bu 2 isme ayrıldığı öğrenildi. Vedat’ın satılmasıyla bombalar tek tek patlayacak.

sezonunun en hızlı takımı olan , büyük oynamaya devam ediyor. Takvim'in haberine göre, sarı- lacivertli kurmaylar Lazio'ya satılması an meselesi olan Vedat Muric'in transferinden gelecek parayı 'dan ayrılan Henry Onyekuru ve için kullanacak.

EMRE ONYEKURU'YU BİTİRDİ...
Fenerbahçe'de futbolun başına geçen Emre Belözoğlu'nun Onyekuru ile görüşüp anlaşma sağladığı kulübü Monaco'nun da Nijeryalı futbolcuyu sarı-lacivertlilere satmaya sıcak baktığı belirtildi.



EROL BULUT BAKASETAS'I İSTİYOR
Bakasetas'ı ise eski hocası Erol Bulut'un çok istediği Yunan oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı biliniyor. 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde ise bir miktar indirim bekleniyor.



HEM KALİTE HEM DE DERİNLİK
Fenerbahçe, Alanyaspor kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe bu iki oyuncuyu kadrosunada katması durumunda hem kadro kalitesi ve derinliği ciddi olarak artacak.

  1. 15.08.2020
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