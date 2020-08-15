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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

- İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler , ve Yandaş ilk 11'de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-İstanbulspor hazırlık maçıyla ilgili tüm detaylar...

Cemil Usta Sezonu'nu 7. sırada bitiren , 2020-2021 sezonu hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Ozan, Gustavo, Deniz, , Ferdi, Vedat Muriqi.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 17:50
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