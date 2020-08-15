Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş ilk 11'de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-İstanbulspor hazırlık maçıyla ilgili tüm detaylar...
Cemil Usta Sezonu'nu 7. sırada bitiren Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Ozan, Gustavo, Deniz, Mert Hakan, Ferdi, Vedat Muriqi.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 15.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 17:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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