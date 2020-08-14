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14 Ağustos 2020, Cuma
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’tan jest

Erol Bulut’tan jest

Hazırlıklarına 'da devam eden 'den dün 'tan futbolculara jest vardı...

Hazırlıklarına 'da devam eden 'den dün 'tan futbolculara jest vardı... Genç hoca, zorlu koşu antrenmanında özverili çalışan futbolcularının akşam antrenmanını iptal etti. Bulut'un tempoyu yükselttiği dönemde futbolcular, sprint çalışması sırasında 25 kilometre hız barajını aştı ve hocalarından tebrik aldı.
  1. 14.8.2020
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