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09 Ağustos 2020, Pazar
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Barış’tan 5 yıllık imza

Barış’tan 5 yıllık imza

F.Bahçe, 'un 18 yaşındaki golcüsü 'u renklerine bağladı.

F.Bahçe, 'un 18 yaşındaki golcüsü 'u renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış 'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren 'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır." denildi.

  1. 9.8.2020
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