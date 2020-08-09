Barış’tan 5 yıllık imza
F.Bahçe, Bucaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Barış Sungur'u renklerine bağladı.
F.Bahçe, Bucaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Barış Sungur'u renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır." denildi.
- 9.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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