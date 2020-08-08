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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Kanarya sahaya iniyor

Kanarya sahaya iniyor

fırtına gibi esen bugün topbaşı yapıyor. Samandıra 'nde toplanacak olan sarı-lacivertli oyuncular, yönetiminde hazırlıklarına start verecek.

fırtına gibi esen bugün topbaşı yapıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak olan sarı-lacivertli oyuncular, yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına start verecek. Yarın ve pazartesi sağlık kontrolleri var. 17 Ağustos'a kadar 'da çalışmalarını sürdürecek olan takım, 18-29 Ağustos'taDüzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak.
  1. 8.8.2020
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