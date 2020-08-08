Fenerbahçe ile anlaştı mı? Yıldız futbolcu duyurdu!
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, Muriqi'yi yüksek bir bonservis bedeliyle satıp, yerine Lokomotiv Moskova'nın golcüsü Fedor Smolov'u almak istediği haberlerinin üzerine yıldız oyuncu açıklamalarda bulundu. Smolov, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Rus golcü Fedor Smolov, sarı lacivertli takımla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.
F.BAHÇE AÇIKLAMASI
Rus basınından Polina Kuimova'ya konuşan Smolov, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum ve bu kulübün iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.
2018 yılından bu yana Lokomotiv Moskova'da forma giyen Fedor Smolov, geçen sezon ikinci yarısında İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'ya kiralandı.
30 yaşındaki forvet, geçen sezonun ilk yarısında Lokomotiv Moskova ile ligde 14 maça çıktı ve 3 gol atıp, 3 de asist yaptı. Smolov, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Celta Vigo'da ise 14 maçta, 2 gol kaydetti.
Fedor Smolov'un, kulübüyle olan kontratı Haziran 2022'de sona erecek. Rus oyuncu kariyerinde Dinamo Moskova, Feyenoord, Anzhi ve Krasnodar formaları da giydi.
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- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 17:24
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