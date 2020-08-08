Fenerbahçe ile anlaştı mı? Yıldız futbolcu duyurdu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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ile anlaştı mı? Yıldız futbolcu duyurdu!

Fenerbahçe ile anlaştı mı? Yıldız futbolcu duyurdu!

çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren , Muriqi'yi yüksek bir bonservis bedeliyle satıp, yerine 'nın golcüsü 'u almak istediği haberlerinin üzerine yıldız oyuncu açıklamalarda bulundu. Smolov, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren 'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Rus golcü , sarı lacivertli takımla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

F.BAHÇE AÇIKLAMASI

Rus basınından Polina Kuimova'ya konuşan Smolov, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. 'nın futbolcusuyum ve bu kulübün iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

2018 yılından bu yana Lokomotiv Moskova'da forma giyen Fedor Smolov, geçen sezon İspanya Ligi takımlarından 'ya kiralandı.

Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova'da Fedor Smolov şoku! - Spor Haberleri - Futbol - Sayfa 13

30 yaşındaki forvet, geçen sezonun ilk yarısında Lokomotiv Moskova ile ligde 14 maça çıktı ve 3 gol atıp, 3 de asist yaptı. Smolov, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Celta Vigo'da ise 14 maçta, 2 gol kaydetti.

Fedor Smolov'un, kulübüyle olan kontratı Haziran 2022'de sona erecek. Rus oyuncu kariyerinde , Feyenoord, Anzhi ve formaları da giydi.

'ın Formasıyla Attığı Harika Goller

Real Madrid formasıyla geçirdiği 5 sezonda 49 gol atan Zidane, Beyazlar'ın formasıyla son maçında 16 Mayıs 2016'da çıkmıştı. Zidane'in Real Madrid formasıyla attığı gollerden en iyilerine birlikte göz atalım.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 17:24
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