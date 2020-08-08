Emre Belözoğlu fırtınası başladı! Transferde fark yarattı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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fırtınası başladı! Transferde fark yarattı

Emre Belözoğlu fırtınası başladı! Transferde fark yarattı

Resmi olarak açıklanmasa da 'e sportif direktörlük görevine başlayan , dönemine hızlı girdi. , ve 'i telefonla arayarak ikna eden tecrübeli isim, ezeli rakiplere çalım attı.

transfere hızlı girerken yeni sportif direktör farkını ortaya koydu. Sabah'ın derlediği habere göre, Mert Hakan Yandaş'ı bir telefonla Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye döndüren Belözoğlu, Gökhan ve Caner'in ikna edilmesinde de en önemli pay sahibi oldu. Filip Novak konusunda da çok erken davranarak Çek futbolcunun kadroya katılmasını sağladı.

İKİ İSİM DAHA VAR
Emre Belözoğlu, ilk sezonuna ile 'a, ile 'a, Novak ile 'a, Caner ile hem Galatasaray hem Beşiktaş'a transfer çalımı attı. F.Bahçe Sportif Direktörü, yurt içinden birçok isimle de görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin ilk hedefi Göztepe'den Alpaslan Öztürk. Ayrıca Genoa forması giyen Sinan Gümüş de gündemde.

YENİ SÜRPRİZ YOLDA
Sarı-lacivertlilerin yurt dışından da birçok oyuncuyla temas halinde bulunduğu, önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni isimlerin kulüp resmi sitesinden duyurulacağı gelen bilgiler arasında.

  1. 08.08.2020
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