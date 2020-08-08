Emre Belözoğlu fırtınası başladı! Transferde fark yarattı
Resmi olarak açıklanmasa da Fenerbahçe'e sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu, transfer dönemine hızlı girdi. Mert Hakan, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i telefonla arayarak ikna eden tecrübeli isim, ezeli rakiplere çalım attı.
Fenerbahçe transfere hızlı girerken yeni sportif direktör Emre Belözoğlu farkını ortaya koydu. Sabah'ın derlediği habere göre, Mert Hakan Yandaş'ı bir telefonla Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye döndüren Belözoğlu, Gökhan ve Caner'in ikna edilmesinde de en önemli pay sahibi oldu. Filip Novak konusunda da çok erken davranarak Çek futbolcunun kadroya katılmasını sağladı.
İKİ İSİM DAHA VAR
Emre Belözoğlu, ilk transfer sezonuna Mert Hakan ile Galatasaray'a, Gökhan Gönül ile Beşiktaş'a, Novak ile Trabzonspor'a, Caner ile hem Galatasaray hem Beşiktaş'a transfer çalımı attı. F.Bahçe Sportif Direktörü, yurt içinden birçok isimle de görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin ilk hedefi Göztepe'den Alpaslan Öztürk. Ayrıca Genoa forması giyen Sinan Gümüş de gündemde.
YENİ SÜRPRİZ YOLDA
Sarı-lacivertlilerin yurt dışından da birçok oyuncuyla temas halinde bulunduğu, önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni isimlerin kulüp resmi sitesinden duyurulacağı gelen bilgiler arasında.
- 08.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emre Belözoğlu fırtınası başladı! Transferde fark yarattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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