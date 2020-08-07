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07 Ağustos 2020, Cuma
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Yarın tesislerde top başı

Yarın tesislerde top başı

  hazırlıklarına yarın 'nde başlayacak. 'ta sağlık kontrolleri yapılacak.

hazırlıklarına yarın 'nde başlayacak. 'ta sağlık kontrolleri yapılacak. 17'sine kadar tesislerde kalacak sarı-lacivertliler, 29 Ağustos'a kadar 'deki 'nda kamp yapacak. 30 Ağustos'ta 'a dönülecek.
  1. 7.8.2020
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