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07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Ve Erol Bulut Samandıra'da!

Ve Samandıra'da!

Ve Erol Bulut Samandıra'da!

'u resmen açıklayan 'de, çiçeği burnunda teknik adam bugün Samandıra 'ne gitti. Yarın topbaşı yapacak sarı-lacivertlilerde Bulut, tesis çalışanları ile tanıştı.

'nin yeni teknik patronu , mesaiye erken başladı. Yarın tesislerde topbaşı yapacak olan sarı-lacivertlilerde, çiçeği burnunda teknik adam Erol Bulut, bu sabah 'ne gitti. Tesislerde incelemelerde bulunan Bulut, tesis çalışanları ile tanıştı. Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, yarın tesislerde toplanacak ve yeni sezon hazırlıklarına start verecek.

  1. 07.08.2020
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