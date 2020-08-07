Birlikte her şeyi başarırız - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Birlikte her şeyi başarırız

Birlikte her şeyi başarırız

Birlikte her şeyi başarırız

'nin yeni hocası , birlik ve beraberlikle camianın hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

'nin yeni hocası , birlik ve beraberlikle camianın hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. FBTV'ye açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu: 'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil ve bunun bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz şampiyonluğu bu sezon sonunda buraya kazandırma mutluluğunu yaşarız. Taraftarımız, yönetimimiz, teknik ekip ve futbolcular olarak bunun üzerinde durmamız lazım. Biz birlikte her şeyi başarırız.
  1. 7.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Birlikte her şeyi başarırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA