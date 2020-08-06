Son dakika: Yuvaya geri döndü! Caner Erkin Fenerbahçe’ye
Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin'in adı birçok kulüple anılıyordu. Alınan son bilgilere göre tecrübeli oyuncu, eski takımı Fenerbahçe’ye döndü. İşte detaylar...
Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. DHA'nın haberine göre, olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderileceği ve Caner'in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe'nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.
- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 14:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Yuvaya geri döndü! Caner Erkin Fenerbahçe’ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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