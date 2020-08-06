Son dakika: Yuvaya geri döndü! Caner Erkin Fenerbahçe’ye - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: Yuvaya geri döndü! ’ye

Son dakika: Yuvaya geri döndü! Caner Erkin Fenerbahçe’ye

Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'de ile sözleşmesi sona eren 'in adı birçok kulüple anılıyordu. Alınan son bilgilere göre tecrübeli oyuncu, eski takımı Fenerbahçe’ye döndü. İşte detaylar...

Sol bek arayışlarına devam eden , eski futbolcusu ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. DHA'nın haberine göre, olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderileceği ve Caner'in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe'nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 14:36
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