Fenerbahçe'den Smolov ve Mandi hamlesi! Son aşamaya gelindi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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'den Smolov ve Mandi hamlesi! Son aşamaya gelindi

Fenerbahçe'den Smolov ve Mandi hamlesi! Son aşamaya gelindi

4 transferi arka arkaya duyurarak gövde gösterisi yapan 'de açıklamalar devam edecek. Stoper ve golcü transferi konusunda yoğun bir çalışma içinde olan sarı-lacivertliler, Fedor Smolov ile Aissa Mandi'yi kadroya katma konusunda son aşamaya geldi.

Transferde şaha kalkan , teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getirdikten sonra Mert Hakan Yandaş, , ve Novak'ı kadrosuna kattı. Durmaya niyeti olmayan sarı-lacivertliler golcü ve stoper transferi için harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi bir süredir gündemde olan Smolov ve Aissa Mandi için düğmeye bastı.

SON AŞAMAYA GELİNDİ!
Kanarya, Rus ekibi 'da forma giyen ve sezonu kiralık olarak ekibi Celta Vigo'da geçiren Fedor Smolov'un transferi konusunda son aşamaya geldi.

Fenerbahçe Smolov ve Aissa Mandi'de son aşamaya geldi

AISSA MANDI HAMLESİ!
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi stoper mevkisine Aissa Mandi'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli takım, Cezayirli milli futbolcunun transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

FEDOR SMOLOV KİMDİR?
9 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelen Fedor Smolov, Rusya doğumludur. 1.87 boyundaki futbolcu hücum bölgesinde forma giymektedir. Smolov bu sezon Celta Vigo formasıyla sezonun ikinci yarısında ligde 14 maçta 2 gol attı. Geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 24 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Smolov'un 2022'ye kadar Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi devam ediyor.

AISSA MANDI KİMDİR?
22 Ekim 1991 doğumlu olan Aissa Mandi, Cezayirli Milli Takımı futbolcusudur. Stoper mevkisinde forma giyen başarılı oyuncu, Fransa'nın Reims takımında forma giyiyor ve sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 21:37
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