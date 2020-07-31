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31 Temmuz 2020, Cuma
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’dan Fener bayrağı

Ozan Tufan’dan Fener bayrağı

'in bitmesiyle tatile çıkan , instagram hesabından paylaşım yaptı. Tufan, denizde 'flyboard'un üstünde bayrağı açtı.

'in bitmesiyle tatile çıkan , instagram hesabından paylaşım yaptı. Denizde 'flyboard'un üstünde bayrağı açan Tufan, altına sarı-lacivert kalp emojileri ile birlikte "Her zaman her yerde" yazdı. Luiz Gustavo da 'dan, Frey ise havuzdan fotoğraf paylaştı.

  1. 31.7.2020
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