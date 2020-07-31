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31 Temmuz 2020, Cuma
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Halil iddiası

Halil iddiası

'nin, Championship ekibi 'da forma giyen 'nu kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.

Forvet için 'nun da radara aldığı belirtiliyor. 20 yaşındaki genç gurbetçi, 'nın Sparta takımından devre arasında 3 milyon euro karşılığında 'nin kulubüne transfer olmuştu. Championship'te 4 maçta 44 dakika şans bulabilen ve gol atamayan Dervişoğlu için 'nin Brentford'a kiralama önerisi götürdüğü iddia edildi.
  1. 31.7.2020
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