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31 Temmuz 2020, Cuma
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Bayram mesajı

Bayram mesajı

Kulübü, dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunup, bayramın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Başkan , mesajı yayınladı: "Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularını bir arada yaşamamıza vesile olan Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın, tüm İslam alemine, milletimize ve camiamıza, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."
  1. 31.7.2020
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