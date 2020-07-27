Fenerbahçe yönetiminden Emre Belözoğlu'na büyük baskı! "1 yıl daha devam et"
Fenerbahçe yönetimi, 40 yaşındaki kaptanına sürpriz bir taleple gitti: Sportif direktörlük görevine başla ancak futbolcu olarak 1 yıl daha devam et.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin kaptanı, önceki akşam oynanan Çaykur Rize maçının 64. dakikasında alkışlarla oyundan ayrılmış, futbol kariyerinin son maçı olması dolayısıyla kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a bırakmıştı. Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Emre'ye çok farklı bir taleple gitti. Yönetim, Emre'nin sportif direktörlük görevine başlamasını ancak 1 yıl daha futbolcu olarak devam etmesini istiyor.
ANNESİ DE BIRAKMASINI İSTEMİYOR
Kaptan, bu talebe henüz yanıt vermedi. Annesinin de futbolu bırakmamasını istediği için kafası karışan 40 yaşındaki yıldız, düşünmek için süre istedi. Emre, bugün ya da yarın geniş kapsamlı bir açıklama ile son sözünü söyleyecek. 1 yıl daha devam kararı alırsa, hem sportif direktör hem futbolcu olarak hizmete devam edecek.
- 27.07.2020
- Güncelleme: 27.07.2020 02:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe yönetiminden Emre Belözoğlu'na büyük baskı! "1 yıl daha devam et" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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