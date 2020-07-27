Fenerbahçe yönetiminden Emre Belözoğlu'na büyük baskı! "1 yıl daha devam et" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Yönetimden Emre'ye büyük baskı!

yönetiminden 'na büyük baskı! "1 yıl daha devam et"

Fenerbahçe yönetiminden Emre Belözoğlu'na büyük baskı! "1 yıl daha devam et"

yönetimi, 40 yaşındaki kaptanına sürpriz bir taleple gitti: Sportif direktörlük görevine başla ancak futbolcu olarak 1 yıl daha devam et.

'de konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin kaptanı, önceki akşam oynanan maçının 64. dakikasında alkışlarla oyundan ayrılmış, kariyerinin son maçı olması dolayısıyla kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a bırakmıştı. Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Emre'ye çok farklı bir taleple gitti. Yönetim, Emre'nin sportif direktörlük görevine başlamasını ancak 1 yıl daha futbolcu olarak devam etmesini istiyor.

ANNESİ DE BIRAKMASINI İSTEMİYOR
Kaptan, bu talebe henüz yanıt vermedi. Annesinin de futbolu bırakmamasını istediği için kafası karışan 40 yaşındaki yıldız, düşünmek için süre istedi. Emre, bugün ya da yarın geniş kapsamlı bir açıklama ile son sözünü söyleyecek. 1 yıl daha devam kararı alırsa, hem sportif direktör hem futbolcu olarak hizmete devam edecek.

  1. 27.07.2020
  2. Güncelleme: 27.07.2020 02:46
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe yönetiminden Emre Belözoğlu'na büyük baskı! "1 yıl daha devam et" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA