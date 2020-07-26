Sevgiyi de nefreti de gördüm!
Dün formasını asan Emre Belözoğlu maç sonrası, "Çocukluğunda ne hayal ettiysem, kat kat fazlasını nasip oldu. Hatamla sevabımla, doğrularımla 24 seneyi tamamladım" dedi.
Dün formasını asan Emre Belözoğlu maç sonrası, "Çocukluğunda ne hayal ettiysem, kat kat fazlasını nasip oldu. Hatamla sevabımla, doğrularımla 24 seneyi tamamladım" dedi. Efsanevi isim, "Seven sevmeyen herkesin canı sağ olsun. Elimden geldikçe hizmet ettim. Bunun karşılığını fazlasıyla aldım. Hem sevgi olarak hem nefret olarak... Çok hata yaptım ama hiç kimseye bilerek kötülük yapmadım" ifadesini kullandı.
G.SARAY SÖZLERİ
Futbolu çok sevdiğini kaydeden Emre, "Çocukluğunda Fenerbahçeliydim. Galatasaray'ın alt yapısında oynadım. Orada çok güzel günlerim geçti. Hayatımın en mutlu günleri Fenerbahçe'de geçti. Başakşehir evim gibiydi. Onlara da teşekkürler" diye konuştu.
- 26.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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