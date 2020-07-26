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26 Temmuz 2020, Pazar
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Sevgiyi de nefreti de gördüm!

Sevgiyi de nefreti de gördüm!

Dün formasını asan maç sonrası, " ne hayal ettiysem, kat kat fazlasını nasip oldu. Hatamla sevabımla, doğrularımla 24 seneyi tamamladım" dedi.

Dün formasını asan maç sonrası, " ne hayal ettiysem, kat kat fazlasını nasip oldu. Hatamla sevabımla, doğrularımla 24 seneyi tamamladım" dedi. Efsanevi isim, "Seven sevmeyen herkesin canı sağ olsun. Elimden geldikçe hizmet ettim. Bunun karşılığını fazlasıyla aldım. Hem sevgi olarak hem nefret olarak... Çok hata yaptım ama hiç kimseye bilerek kötülük yapmadım" ifadesini kullandı.

G.SARAY SÖZLERİ
çok sevdiğini kaydeden Emre, "Çocukluğunda Fenerbahçeliydim. 'ın alt yapısında oynadım. Orada çok güzel günlerim geçti. Hayatımın en mutlu günleri 'de geçti. evim gibiydi. Onlara da teşekkürler" diye konuştu.

  1. 26.7.2020
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