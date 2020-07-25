Tahir Karapınar: Son karar her zaman benimdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe "Son karar her zaman benimdi!"

: Son karar her zaman benimdi

Tahir Karapınar: Son karar her zaman benimdi

'deki geçici teknik direktörlük görevi maçıyla birlikte sona eren , karşılaşmanın ardından merak edilenleri yanıtladı. Emre Belözoğlu ve teknik ekibiyle görev süresince istişare halinde olduğunu belirten Karapınar, "Son karar her zaman benimdi, takımı iletişim halinde yönettik" ifadesini kullandı.

'de geçiçi olarak son maçına çıkan , galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Rizespor karşısında iyi mücadele ettiklerini ve inanarak maçı kazandıklarını belirten Karapınar, "Bu maç bizim prestijimiz açısından çok önemliydi. Alacağımız sonuç bizim dışımızda takımları da ilgilendiriyordu. Fenerbahçe camiasına söz gelmemesi için mutlaka kazanmak istiyorduk. 6 genç oyuncu oynattık, bu konuda da mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Corona pandemisi sürecinden sonra takıma geldiğini hatırlatan Karapınar, iletişim halinde takımı yönettiklerini vurgulayarak, "Başkanımıza, yönetimimize ve Emre'ye teşekkür ediyorum. Bana çok büyük bir onur verdiler. Emre'nin son maçında teknik direktör olmak da büyük onur. Son karar her zaman benimdi, takımı iletişim halinde yönettik. Eksik oyuncularımız olmasa belki çok daha iyi yerde bitirebilirdik." dedi.

"EMRE KEŞKE DEVAM ETSE"
Karapınar, Emre'nin futbolu bırakıp bırakmadığına yönelik soruyu ise "Biz onu sezonun son maçı diye uğurlamak istedik, artık kararını kendisi verecek. Son kararını ailesiyle konuşarak verecek. Keşke devam etse diyorum." şeklinde yanıtladı.

  1. 26.07.2020
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