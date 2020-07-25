Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu!

'ın yeni adresi belli oldu!

Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu!

, 'de gözden düşen 'ın 'a dönebileceğini yazdı. 34 yaşındaki oyuncunun eşyalarını 'ya gönderdiği belirtilirken, durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.

Africa Top Sports, 'de gözden düşen 'ın 'a dönebileceğini yazdı. 34 yaşındaki oyuncunun eşyalarını 'ya gönderdiği belirtilirken, durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi. Belçika'da başlayan Dirar, 2008-12 yılları arası Club Brugge'da oynadı. Burada 153 maça çıkıp, 19 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.

  1. 25.7.2020
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