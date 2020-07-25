Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu!

Africa Top Sports, Fenerbahçe'de gözden düşen Nabil Dirar'ın Club Brugge'a dönebileceğini yazdı. 34 yaşındaki oyuncunun eşyalarını Belçika'ya gönderdiği belirtilirken, durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi. Futbola Belçika'da başlayan Dirar, 2008-12 yılları arası Club Brugge'da oynadı. Burada 153 maça çıkıp, 19 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.