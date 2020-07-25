Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu!
Africa Top Sports, Fenerbahçe'de gözden düşen Nabil Dirar'ın Club Brugge'a dönebileceğini yazdı. 34 yaşındaki oyuncunun eşyalarını Belçika'ya gönderdiği belirtilirken, durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.
Africa Top Sports, Fenerbahçe'de gözden düşen Nabil Dirar'ın Club Brugge'a dönebileceğini yazdı. 34 yaşındaki oyuncunun eşyalarını Belçika'ya gönderdiği belirtilirken, durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi. Futbola Belçika'da başlayan Dirar, 2008-12 yılları arası Club Brugge'da oynadı. Burada 153 maça çıkıp, 19 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.
- 25.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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