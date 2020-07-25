Fenerbahçe - Rizespor maçından sonra o anlar! Emre Belözoğlu sahaya döndü ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Maçtan sonra o anlar! Belözoğlu sahaya döndü ve...

- Rizespor maçından sonra o anlar! sahaya döndü ve...

Fenerbahçe - Rizespor maçından sonra o anlar! Emre Belözoğlu sahaya döndü ve...

'nin 'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından profesyonel kariyerinin son maçına çıkan duygu dolu anlar yaşadı. Deneyimli isim karşılaşmanın ardından sahaya geri döndü ve çimlerinde dua etti. İşte o anlar...

'in 34. ve son haftasında , Ülker Stadyumu'nda 'u konuk etti. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertli takım sezonu galibiyetle tamamladı.

PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİNİN SON MAÇI!
Fenerbahçe'nin efsane ismi , Çaykur Rizespor maçında profesyonel kariyerinin son maçına çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Belözoğlu, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı. 39 yaşındaki isim, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını genç yıldız adayı Beyaz'a bıraktı.

SAHAYA GERİ DÖNDÜ!
3-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Emre Belözoğlu duygusal anlar yaşadı. Deneyimli isim, maçın ardından sahaya geri döndü ve tek başına Kadıköy çimlerinde dua etti. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte o anlar...







Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır...

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 23:59
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