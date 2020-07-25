Fenerbahçe - Rizespor maçından sonra o anlar! Emre Belözoğlu sahaya döndü ve...
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından profesyonel futbol kariyerinin son maçına çıkan Emre Belözoğlu duygu dolu anlar yaşadı. Deneyimli isim karşılaşmanın ardından sahaya geri döndü ve Kadıköy çimlerinde dua etti. İşte o anlar...
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertli takım sezonu galibiyetle tamamladı.
PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİNİN SON MAÇI!
Fenerbahçe'nin efsane ismi Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında profesyonel futbol kariyerinin son maçına çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Belözoğlu, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı. 39 yaşındaki isim, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'a bıraktı.
SAHAYA GERİ DÖNDÜ!
3-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Emre Belözoğlu duygusal anlar yaşadı. Deneyimli isim, maçın ardından sahaya geri döndü ve tek başına Kadıköy çimlerinde dua etti. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
İşte o anlar...
Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır...
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 23:59
- Trabzon'dan Sörloth paylaşımı: O artık Süper Lig'in de kralı!
- Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı
- Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe sorusuna cevap! Transfer...
- Fenerbahçe - Rizespor maçından sonra o anlar! Emre Belözoğlu sahaya döndü ve...
- Sergen Yalçın'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması! "Trabzon'un hakkı"
- Süper Lig'de zirve şekillendi! İşte güncel puan durumu (34. hafta)
- Okan Buruk canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'da çalışmak..."
- Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
- Falcao için yeni iddia! "Galatasaray'da kalmak istiyor ama..."
- Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe - Rizespor maçından sonra o anlar! Emre Belözoğlu sahaya döndü ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.