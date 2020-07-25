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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Eller kürekte

Eller kürekte

yarışları tarihlerinde mevkiinde düzenlenecek. , taraftarları desteğe çağırdı, gençlerin de büyüklerde olan ağabeylerinin izinden giderek kupayı alacaklarına inançlarının tam olduğunu açıkladı.

Kürekte Gençler Türkiye Kupası yarışları tarihlerinde mevkiinde düzenlenecek. , taraftarları desteğe çağırdı, gençlerin de büyüklerde olan ağabeylerinin izinden giderek kupayı alacaklarına inançlarının tam olduğunu açıkladı.

  1. 25.7.2020
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