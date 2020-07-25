Eller kürekte

Kürekte Gençler Türkiye Kupası yarışları 8-9 Ağustos tarihlerinde Sapanca Kırkpınar mevkiinde düzenlenecek. Fenerbahçe, taraftarları desteğe çağırdı, gençlerin de büyüklerde Türkiye Şampiyonu olan ağabeylerinin izinden giderek kupayı alacaklarına inançlarının tam olduğunu açıkladı.