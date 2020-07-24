PSG'de imzalar atıldı! İki isimle...
Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), genç futbolcular Edouard Michut ve Djeidi Gassama ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), genç futbolcular Edouard Michut ve Djeidi Gassama ile profesyonel sözleşme imzaladı.
PSG Kulübü, 17 yaşındaki Michut ve 16 yaşındaki Gassama ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Orta sahada oynayan Fransız Michut ve hücumda görev yapan Moritanya doğumlu Gassama, kariyerlerindeki ilk profesyonel sözleşmeye imza attı.
Geçen sezon PSG'nin 17 yaş altı takımında forma giyen Michut 19 maçta 2 gol, Gassama ise 20 karşılaşmada 8 gol kaydetmişti.
- 24.07.2020
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