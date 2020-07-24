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24 Temmuz 2020, Cuma
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Mesai sürüyor

Mesai sürüyor

maçının hazırlıklarına devam edildi.

maçının hazırlıklarına devam edildi. Sarı-lacivertli oyuncular, Samandıra'da dün ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından topla teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Takım son çalışmasını bugün yapıp kampa girecek. Teknik heyet, eksik+cezalıların çokluğu nedeniyle yarınki mücadele için genç ve yedek oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11 hazırlıyor.
  1. 24.7.2020
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