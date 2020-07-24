Fenerbahçe duvar örecek! İşte o isimler...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyon Başakşehir’in 31 gol yediği 33 maçta kalesinde tam 45 gol gören Kanarya, stoper ve sağ-sol bek transferine büyük önem veriyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Savunmaya yapılacak takviye ise öne çıkıyor. Bu sezon yine hedeflerin uzağında kalan sarı-lacivertli ekipte buna iki ana gerekçe gösteriliyor: 1- Hakem (VAR) hataları, 2- Defansta yaşanan problemler. Geride kalan 33 haftada 45 gol yiyen Kanarya, maç başına kalesinde 1.36 gol gördü. Şampiyon Başakşehir'de bu rakam 31 gol (Maç başına 0.93 gol). Kanarya'nın maç kazanması için çoğu maçta 2 değil en az 3 gol atması gerekiyor. BU her zaman mümkün olmayacağı için de teknik heyet arkayı bu kez sağlama almak için sıkı çalışıyor.
Öncelikle bekleneni veremeyen Mathias Zanka ve Falette'den çok daha kaliteli, defansı idare edebilecek klasta bir isim aranıyor. Malang Sarr, Juan Jesus ve Benjamin Stambouli basına yansıyanlar. Listede başkaları da var. Görüşmeler sürüyor. Kenar beklere de oyunun iki yönünde de etkili iki takviye yapılacak. Tecrübeli bir kaleci de alınabilir. Hedef seneye 30-35 golden fazla yememek.
SARR'IN TALİBİ ÇOK
Nice ile sözleşmesi biten 21 yaşındaki stoper Malang Sarr'ın talipleri fazla ancak Fenerbahçe tüm imkanları zorlayacak. Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Juan Jesus (29 yaş) için İtalyan basını 'Haftaya takıma veda edecek' diye yazdı. Schalke ile kontratı sona eren Benjamin Stambouli'nin (29 yaş) ise Alman ekibi ile yeniden anlaşamaması halinde teklifleri değerlendireceği kaydedildi.
- 24.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe duvar örecek! İşte o isimler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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