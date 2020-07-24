Fenerbahçe duvar örecek! İşte o isimler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe duvar örecek! İşte o isimler...

duvar örecek! İşte o isimler...

Fenerbahçe duvar örecek! İşte o isimler...

'de çalışmaları devam ediyor. ’in 31 gol yediği 33 maçta kalesinde tam 45 gol gören , stoper ve sağ-sol bek transferine büyük önem veriyor.

'de çalışmaları devam ediyor. Savunmaya yapılacak takviye ise öne çıkıyor. Bu sezon yine hedeflerin uzağında kalan sarı-lacivertli ekipte buna iki ana gerekçe gösteriliyor: 1- Hakem (VAR) hataları, 2- Defansta yaşanan problemler. Geride kalan 33 haftada 45 gol yiyen , maç başına kalesinde 1.36 gol gördü. 'de bu rakam 31 gol (Maç başına 0.93 gol). Kanarya'nın maç kazanması için çoğu maçta 2 değil en az 3 gol atması gerekiyor. BU her zaman mümkün olmayacağı için de teknik heyet arkayı bu kez sağlama almak için sıkı çalışıyor.

Öncelikle bekleneni veremeyen Mathias Zanka ve Falette'den çok daha kaliteli, defansı idare edebilecek klasta bir isim aranıyor. , ve basına yansıyanlar. Listede başkaları da var. Görüşmeler sürüyor. Kenar beklere de oyunun iki yönünde de etkili iki takviye yapılacak. Tecrübeli bir kaleci de alınabilir. Hedef seneye 30-35 golden fazla yememek.

SARR'IN TALİBİ ÇOK
Nice ile sözleşmesi biten 21 yaşındaki stoper Malang Sarr'ın talipleri fazla ancak Fenerbahçe tüm imkanları zorlayacak. Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Juan Jesus (29 yaş) için İtalyan basını 'Haftaya takıma veda edecek' diye yazdı. ile kontratı sona eren Benjamin Stambouli'nin (29 yaş) ise Alman ekibi ile yeniden anlaşamaması halinde teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

  1. 24.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe duvar örecek! İşte o isimler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA