Emre Belözoğlu'nun transferdeki ilk kriteri belli oldu
Yeni sezonda Fenerbahçe'ye sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, kulübün transfer çalışmalarında da aktif rol oynuyor. Tecrübeli ismin alınacak oyuncularla ilgili ilk kriteri de belli oldu.
Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, gelecek sezona dair transfer politikalarını yakın çevresine anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin başlı başına bir tercih sebebi olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Her futbolcu çocukken büyük takımda oynama hayali kurar. Fenerbahçe her çocuğun hayalidir. Transfer stratejimizi bunun üzerine kuruyoruz. Burada oynamak için can atan futbolcuları tercih edeceğiz. Futbolcu oynamak istediğini bize her şekilde gösterecek" dedi.
"ÇOĞUNLUKLA KULÜPTE OYNAMAYI ÇOK İSTEYENLERİ KADROMUZA KATACAĞIZ"
Yeni sportif direktör "Elbette kendi istediğimiz oyuncular da olacak. Ancak büyük çoğunlukla bu kulüpte oynamayı çok isteyen isimleri kadroya katacağız. Biz transferden çok bir felsefeyi getirmeyi istiyoruz. Fenerbahçe geçmişte olduğu gibi en iyisini alıp körelten değil, alıp geliştiren değer yaratan bir marka haline gelecek. Bunu kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.
- 24.07.2020
- Fatih Terim 5 ismin hemen satılmasını istedi!
- Galatasaray'da kritik zirveden karar çıktı! Arda Turan ve sözleşme...
- Merakla bekleniyordu internete sızdı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları...
- Son dakika: Christophe Galtier "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz"
- Fatih Terim'den son karar! İşte Galatasaray'ın kapanış 11'i
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emre Belözoğlu'nun transferdeki ilk kriteri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.