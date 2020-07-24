Emre Belözoğlu'nun transferdeki ilk kriteri belli oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Transferdeki ilk kriterini belirledi! "Çoğunlukla..."

'nun transferdeki ilk kriteri belli oldu

Emre Belözoğlu'nun transferdeki ilk kriteri belli oldu

Yeni sezonda 'ye sportif direktör olması beklenen , kulübün çalışmalarında da aktif rol oynuyor. Tecrübeli ismin alınacak oyuncularla ilgili ilk kriteri de belli oldu.

'de yeni sportif direktör , gelecek sezona dair politikalarını yakın çevresine anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin başlı başına bir tercih sebebi olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Her futbolcu çocukken büyük takımda oynama hayali kurar. Fenerbahçe her çocuğun hayalidir. Transfer stratejimizi bunun üzerine kuruyoruz. Burada oynamak için can atan futbolcuları tercih edeceğiz. Futbolcu oynamak istediğini bize her şekilde gösterecek" dedi.

"ÇOĞUNLUKLA KULÜPTE OYNAMAYI ÇOK İSTEYENLERİ KADROMUZA KATACAĞIZ"

Yeni sportif direktör "Elbette kendi istediğimiz oyuncular da olacak. Ancak büyük çoğunlukla bu kulüpte oynamayı çok isteyen isimleri kadroya katacağız. Biz transferden çok bir felsefeyi getirmeyi istiyoruz. Fenerbahçe geçmişte olduğu gibi en iyisini alıp körelten değil, alıp geliştiren değer yaratan bir marka haline gelecek. Bunu kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

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  1. 24.07.2020
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