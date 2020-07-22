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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Stambouli iddiası

Stambouli iddiası

birçok isim bulunan için yeni iddialar ortaya atılıyor. basınında sarı-lacivertlilerin ile görüştüğü yazıldı.

birçok isim bulunan F.Bahçe için yeni iddialar ortaya atılıyor. basınında sarı-lacivertlilerin ile görüştüğü yazıldı. 04 ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoperin menajerler aracılığıyla F.Bahçe'ye önerildiği, temasların devam ettiği belirtildi. Kariyerinde Montpellier, Tottenham, ve Schalke formaları giyen Fransız savunmacı, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon yalnızca 10 resmi karşılaşmada oynadı.
  1. 22.7.2020
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