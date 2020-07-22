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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Samandıra’da izin yok!

Samandıra’da izin yok!

maçının ardından izin yapmadan son hafta karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan , dün hafif tempoda bir çalışma gerçekleştirdi.

maçının ardından izin yapmadan son hafta karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan , dün hafif tempoda bir çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan antrenmanda sarı-lacivertli oyuncuların taktiksel bir program ile günü tamamladığı belirtildi.
  1. 22.7.2020
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