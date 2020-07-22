Luiz Gustavo gitti-gidiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Luiz Gustavo gitti-gidiyor

gitti-gidiyor

Luiz Gustavo gitti-gidiyor

Performansıyla bu sezon 'nin öne çıkan ismi olan 'nun 'a olacağı iddiaları her geçen gün artıyor.

Performansıyla bu sezon 'nin öne çıkan ismi olan 'nun 'a olacağı iddiaları her geçen gün artıyor. Fransız basını, Lyon'un Brezilyalı yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile görüştüğünü yazarken, 8 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Daha önce Marsilya'da oynayan Sambacı'nın da 'ya dönmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.
  1. 22.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Luiz Gustavo gitti-gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA