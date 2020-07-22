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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'de mesaisi sürüyor

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor

, 'in son haftasında cumartesi günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde gerçekleşen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

  1. 22.07.2020
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