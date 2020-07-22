Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 22.07.2020
- Trabzonspor'da Eddie Newton yönetiminde ilk antrenman! İşte idmandan kareler
- Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Takas artı para teklifi...
- İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- 4 isim bedavaya geliyor! İşte 2021 model Galatasaray
- İngilizler duyurdu: Mesut Özil bombasını Medipol Başakşehir patlatıyor!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.